Hilfe : Ein Einsatz, der in Erinnerung bleibt

Ein Einsatz, der in Erinnerung bleibt

Bernkastel-Wittlich 25 Feuerwehrleute aus der VG Wittlich-Land waren bei Aufräumarbeiten in Bad Neuenahr.

Diesen Einsatz werden 25 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land so schnell nicht vergessen: Drei Tage lang waren sie in Bad Neuenahr im Einsatz. Nachdem der Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler den Landkreis Bernkastel-Wittlich um Unterstützung bei der Bewältigung der Flutkatastrophe gebeten hatte, haben unter der Leitung des Wehrleiters Stephan Christ Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Altrich, Binsfeld, Burg/Salm, Dodenburg, Großlittgen, Klausen, Laufeld, Manderscheid, Meerfeld, Osann-Monzel, Salmtal und Wallscheid im Katastrophengebiet gearbeitet und einen bereits eingesetzten Zug abgelöst.

Ihr Einsatzgebiet lag im Bereich der Ahr-Thermen. Das Basislager wurde auf einem Parkplatz in der Nähe eines auch vom Unwetter betroffenen Hotels bezogen. Von dort wurde der Einsatz koordiniert. Untergebracht waren die Helfer in einem Zelt.

Sichtlich vom Einsatz geprägt, aber gesund sind die Feuerwehrleute von ihrer langen Schicht zurückgekehrt. „Man wusste, was auf einen zukommt; aber wenn man die Bilder und die Emotionen der Menschen vor Ort erlebt, ist das unvorstellbar“, schildert einer der Feuerwehrmänner seine Eindrücke und spricht damit für die anderen, denen es ähnlich erging. Und: „Viele Orte in unserer Verbandsgemeinde waren stark vom Hochwasser betroffen, dass es jedoch leider noch schlimmer geht, hat der Einsatz an der Ahr gezeigt.“