Veranstaltung : Feuerwerk nicht von der Burg

Traben-Trarbach Alljährlich findet das Feuerwerk zum Moselwein-Festival in Traben-Trarbach statt. In diesem Jahr muss wegen der Brandgefahr auf den beliebten Abschussort von der Grevenburg verzichtet werden. Neben dem traditionellen Abschuss von der Brücke ist ein weiterer Platz zum Abfeuern in einem Weinberg gegenüber dem Festplatz in Traben gewählt worden.

