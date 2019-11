Umwelt : Feuerwerke: Besser kontrolliert als wild

Extra

Laut Umweltbundesamt besteht der Feuerwerksqualm zu großen Teilen aus Feinstaub. In Großstädten werden in der ersten Stunde des neuen Jahres (nur am 31. Dezember und 1. Januar ist Privatpersonen das Abbrennen von Feuerwerken überhaupt erlaubt) Werte von 1000 Mikrogramm Staub der Größenklasse PM10 pro Kubikmeter Luft gemessen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in 98 stark mit Feinstaub belasteten deutschen Städten, darunter Mainz, Neuwied und Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz sowie Saarbrücken, Anträge auf ein Verbot der Silvester-Feuerwerke gestellt. Begründet wurde das damit, dass der von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Jahresmittelwert von 20 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft in diesen Städten sowieso schon überschritten wird. Der deutsche Grenzwert beträgt jedoch 40 Mikrogramm im Jahresmittel und wird in keiner Gemeinde erreicht.