Corona : Fieber-Taxis kommen nach Hause

Wittlich Das Coronavirus verbreitet sich immer weiter aus. Dabei sind schnelle Tests wichtig. Das Deutsche Rote Kreuz stellt im Landkreis die Fahrer für die neuen „Fieber-Taxis“.

Wer an sich selbst Anzeichen einer potenziellen Erkrankung am Coronavirus feststellt und nicht in der Lage ist, selbst zum Arzt zu fahren, hat seit Mitte der Woche die Möglichkeit ein sogenanntes „Fieber-Taxi“ anzufordern. Carsten Berg, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes, stellt mit ehrenamtlichen Helfern den Fahrdienst dafür bereit. „Das Angebot kam von der Kassenärztlichen Vereinigung, die dafür ein Fahrzeug und den Arzt stellt,“ sagt Berg. Bei Verdachtsfällen kann das Auto gerufen werden. Das Fahrzeug fährt dann vom Wittlicher Krankenhaus aus zu den Verdachtsfällen. Der Arzt geht dann in Schutzkleidung in die Wohnung des Kranken und nimmt Proben. Anschließend kommen die Proben ins Labor ins Krankenhaus. „24 Stunden später sind die Testergebnisse dann da,“ sagt Berg. Das System biete den großen Vorteil, dass dabei keine Gefahr bestehe, dass weiteres Arzt- oder Krankenhauspersonal infiziert werden könnte. „Wir haben es in kurzer Zeit geschafft, den Fahrdienst für den gesamten Monat März mit Ehrenamtlern zu organisieren,“ sagt Berg.