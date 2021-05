Laufkolumne : Figure running – Schweine, Löwen und ein Drache – Tipps für Läufer (Kapitel 50)

"Figure running" nennt sich eine besondere Form des Joggens. Die per Satellit gemessene Strecke ergibt dabei Figuren. Foto: Rainer Neubert

Regelmäßiger Ausdauersport ist für die Figur gut. Das war in der Laufkolumne vor einer Woche das Thema. Doch in einem anderen Sinn bekommt das Thema eine ganz neue Bedeutung: Es gibt tatsächlich Menschen, die sich die inzwischen ausgereifte Technik zunutze machen, um ihre Laufstrecken bewusst so zu wählen, damit die per GPS gemessene Strecke, beziehungsweise deren Visualisierung in einer Karte oder Satellitenaufnahme, eine Figur ergibt.