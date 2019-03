(red) Die Pfarreiengemeinschaft Mittlere Mosel im Dekanat Wittlich zeigt im Hinblick auf die bevorstehende Europawahl am Donnerstag, 4. April, ab 19.30 Uhr einen Film, der von dem langwierigen politischen und solidarischen Weg der Frauen in Europa, den Suffragetten, bis hin zum Frauenwahlrecht erzählt.

Das Frauenwahlrecht wurde in 1918 in Deutschland eingeführt. Die Veranstaltung findet im katholischen Pfarrheim, Grabenstraße 6 in Traben-Trarbach statt. Weitere Infos unter Telefon 06541/6487.