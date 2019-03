später lesen Glaube Filmvorführung über das orthodoxe Judentum Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die zweite Filmvorführung in der Reihe „Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft“ des Emil-Frank-Instituts und der Katholischen Erwachsenenbildung ist am Dienstag, 2. April, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei in Wittlich.