Workshop : Kinder filzen Herbstdeko

Wittlich (red) Die Kinderkreativwerkstatt im Laden „Kaufen mit Herz“ in der Burgstraße 49 in Wittlich bietet am Samstag, 2. November, den Workshop „Filzen mit Kindern“ an. Aus bunter Schafwolle filzen die Teilnehmer mit einer Filznadel Herbstliches und Weihnachtliches wie Pilze, Eicheln, Eulen und Wichtel.

