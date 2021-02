Schule : Finanzielle Hilfe für den Schulbuchkauf zeitig beantragen

Wittlich Mit Beginn des neuen Schulhalbjahres wurden an die Schüler der Wittlicher Grundschulen die Anträge auf Gewährung von Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2021/2022 verteilt. Die Stadtverwaltung Wittlich als Schulträger der Wittlicher Grundschulen weist darauf hin, dass die Anträge bis zum 15. März zu stellen sind.

Die Teilnahme an der Lernmittelfreiheit muss jedes Jahr neu beantragt werden. Da die Gewährung von Lernmittelfreiheit an Einkommensgrenzen gebunden ist, sind dem Antragsformular Kopien der entsprechenden Nachweise beizulegen. Bei Fragen zur Antragstellung steht die Sachbearbeiterin Sylvia Schmitt, Telefon 06571/171161, oder E-Mail an sylvia.schmitt@stadt.wittlich.de zur Verfügung.