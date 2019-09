Medizin : Müssen Mitarbeiter auf Weihnachtsgeld warten?

17 Millionen Euro sollte der Neubau der Psychiatrie am Standort Bernkastel-Kues kosten. Neben weiteren Ereignissen habe nach Angaben des Trägers ein hoher Wasserschaden in dem Neubau für Finanzproblem gesorgt. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues/Wittlich/Trier Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich steht vor einem finan- ziellen Engpass. Eine Ursache ist ein hoher Wasserschaden.

Möglicherweise werden die Mitarbeiter des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich einen Teil ihres Weihnachtsgelds für 2019 erst nächstes Jahr im Sommer erhalten. Momentan laufen Gespräche zwischen den Mitarbeitern und der Cusanus Trägergesellschaft Trier. Pressesprecherin Claudia Gerstenmaier sagt auf TV-Anfrage: „Derzeit ist die Geschäftsführung in Gesprächen mit den Mitarbeitern. Es ist richtig, dass daran gedacht wird, 50 Prozent des Weihnachtsgeldes zunächst einzubehalten und dieses dann mit einer zeitlichen Verzögerung – voraussichtlich im Sommer/Juli 2020 – zur Auszahlung zu bringen. Insofern handelt es sich bei der Maßnahme also um eine Stundung.“

Für die aktuelle Problematik gebe es mehrere Gründe, wozu auch die Lage am angespannten Arbeitsmarkt in der Grenzregion zähle, so Gerstenmaier weiter.