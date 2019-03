später lesen Ausstellung Finissage im Holzmuseum FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling Teilen

(red) Die Finissage der Sonderausstellung „ianua – Türen öffnen Welten“ im Holzmuseum in Weiperath findet am Sonntag, 31. März, ab 17 Uhr statt. Dr. Fritz Langensiepen. Der Sprachwissenschaftler trägt eindrucksvoll an vielen Beispielen vor, wie die geöffnete Tür als ein herausgehobener Ort der Kommunikation, der Interaktion und des rituellen Austauschs wirkt, aber auch als ein Ort des Bittens und Schenkens.