Kunst : Finissage im Kunstraum

Wittlich (red) In der Galerie Kunstraum in Wittlich findet am Samstag, 29. Februar, ab 15 Uhr die Finissage der Ausstellung „Momente und Farbträume“ der Künstlerin Jin Sook Chun statt. Die Besucher können zu den ausgestellten Werke Fragen zur Technik der Pigmentmalerei mit der Künstlerin erörtern.