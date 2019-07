Tradition : Fintenkirmes mit Prozession

Bergweiler Die traditionelle Fintenkirmes wird am Sonntag, 4. August in Bergweiler gefeiert. Gemeindemitglieder und Gäste treffen sich um 10 Uhr an der Pfarrkirche St. Johannes Apostel. In einer feierlichen Prozession, unter den Klängen des Musikvereins Bergweiler und geleitet von der Feuerwehr, ziehen die Gläubigen zur Finten-Kapelle.

Pfarrer Rudolf Heck zelebriert dort um 10.30 Uhr die Messe.