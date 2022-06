Auszeichnung : Preis für ein unscheinbares, aber wichtiges Kästchen

Wittlich Seit Daniela Schmitt, heute Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, das letzte Mal bei der Firma Arend war, sind sechs Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich einiges getan. Damals war sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, und bei der Firma Arend gab es 16 Mitarbeiter, einen Standort und sieben Kunden.

Bei der Weiterentwicklung des Unternehmens ist die Innovation ein wichtiger Faktor. Für eines der von der Arendar IT-Security Gmbh entwickelten Produkte gab es jetzt den Innovationspreis des Landes. Das Produkt der „Arendar“ ist auf den ersten Blick ein unscheinbares Kästchen, aber es sammelt Daten, führt zusammen und so werden sie zu wichtigen Informationen. Mit dem Wissen der Menschen, die in den Firmen arbeiten, helfen diese Infos, Prozesse zu optimieren. Ein Beispiel: Eine Stanzmaschine produziert, während sie in Betrieb ist, Daten, beispielsweise wie lange die Abstände zwischen den Stanzvorgängen sind oder die Taktzahl. Wenn die Maschine nicht richtig funktioniert, kann das verschiedene Ursachen haben, kein Strom, kein Material, sie ist kaputt oder der Arbeiter, der sie bedient hat Pause.

Wenn die Maschine bei der Qualität Schwankungen hat und das zu bestimmten Zeiten, kann das ebenfalls verschiedene Ursachen haben, beispielsweise weil sie nicht genügend Spannung hat, weil zu einer gewissen Zeit andere Maschinen anspringen und der Stanzmaschine Energie wegnehmen. Rudolf Preuß, Geschäftsführer Arendar erklärt: „Unser Gerät sammelt Daten, die zu Informationen werden, die man so nicht sieht. Gemeinsam mit dem Wissen der Menschen, die dort Arbeiten, kann man daraus zügig Schlussfolgerungen ziehen, warum die Maschine nicht so funktioniert, wie sie sollte.“ Weiter sagt er: „Bisher gab es auch technische Lösungen, aber jeweils nur für ein Problem. Wir können verschiedene Datenquellen aufarbeiten an unserer Schnittstelle und in ein System umwandeln. Ob das neue oder alte Maschinen sind, spielt dabei keine Rolle.“ Dazu Prof. Axel Haas: „Industrie 4.0 wird bei uns gelebt, etwa in den Bereichen Robotik oder Cyber-Security.“