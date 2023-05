Innovative Technik Energiesäule statt Wärmepumpe: Bernkasteler Unternehmen entwickelt neues Heiz- und Kühlsystem für Häuser

Hinter dem alten Forsthaus in der Cusanusstraße, in dem die Firma Innogration ihren Sitz hat, steht ein unauffälliges kleines Gebäude in Holz-Beton-Verbundbauweise, das es aber in sich hat – und das gleich in zweierlei Hinsicht. In dem Gebäude studieren Wissenschaftler, Studenten und Techniker Diagramme an Computermonitoren oder arbeiten an technischen Geräten. Sie forschen an einer neuen Form der Energiegewinnung um Gebäude zu heizen, zu kühlen und mit elektrischer Energie zu versorgen: der Energiesäule. Das Gebäude hat es aber auch deshalb in sich, weil es bereits mit dieser neuen Technik geheizt und gekühlt wird: Die Forscher arbeiten gewissermaßen in ihrem eigenen Versuchslabor.