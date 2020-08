Kommunalpolitik : Fotovoltaik-Anlage für Dreis

Dreis Informationen über die Planungen für die Renaturierung des Schorbaches gibt es in der Sitzung des Dreiser Ortsgemeinderates am Montag, 17. August, für die Ratsmitglieder. Gesprochen wird zudem über die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Dreys-Halle, über den Flächennutzungsplan Wittlich-Land, über die Auftragsvergabe für ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sowie über den Antrag der Firma Juwi AG auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage auf der Gemarkung Dreis.