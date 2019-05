Wirtschaft : Firmen suchen bei Ausbildungsmesse in Thalfang ihren Nachwuchs

Damian Drzyga (rechts) von ThyssenKrupp Bilstein informiert Rodney, Tizian und Fabian über Ausbildungsmöglichkeiten seines Unternehmens. Foto: Christoph Strouvelle

Thalfang Bei der zweiten Ausbildungsmesse der Realschule plus in Thalfang werben 34 Unternehmen, Organisationen und Institutionen um ihre Mitarbeiter von morgen.

Engagiert erzählt Stefan Baldy, Ausbilder bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg von den Karrieremöglichkeiten in seiner Behörde. Schulen und Bildung, Finanzen und Kommunales, Sicherheit, Ordnung und Verkehr, Bauen und Umwelt, zählt er verschiedene Fachbereiche auf. „Sie lernen alles kennen. Drei bis vier Monate sind Sie in einem Bereich und wechseln dann“, sagt er zu einer Jugendlichen, die zusammen mit ihrer Mutter den Stand der Kreisverwaltung bei der Ausbildungsmesse der Thalfanger Erbeskopf-Realschule plus besucht. „Wir müssen Präsenz zeigen“, sagt Baldy. Denn auch bei Behörden gehe die Bewerberlage zurück, sagt er.

Die Erbeskopf-Realschule plus hat am vergangenen Wochenende ihre zweite Ausbildungsmesse veranstaltet. Direkt an den Ständen von insgesamt 34 Organisationen, Firmen und Institutionen können sich die Jugendlichen nach Karrierechancen und Ausbildungsberufen erkundigen. „Wir haben Firmen eingeladen, die bereits auf der ersten Ausbildungsmesse vertreten waren“, sagt Herbert Simon, der als Berufswahlkoordinator der Erbeskopf-Realschule plus die Messe organisiert hat. Weiterhin habe man Kontakt geknüpft zu Firmen, die auf anderen Messen ihre Ausbildungsmöglichkeiten gezeigt haben. „Ich habe die Hoffnung, dass der ein oder andere hier seinen künftigen Arbeitgeber trifft“, sagt er bei der Eröffnung der Ausbildungsmesse.