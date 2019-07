Glaube : Firmlinge unterstützen Clown

Bergweiler (red) Mit einer Spende von 115,50 Euro besuchten die Firmlinge Yannick Pauly, Eleonora Gette und Kevin Gette aus Bergweiler die Kinder- und Jugendmedizin im Wittlicher Krankenhaus.

Stellvertretend für ihre Firmgruppe von 15 Jugendlichen übergaben sie die Spende an Chefarzt Dr. Klaus Mahler und Assistenzarzt Davit Metreveli zur Unterstützung der Clownauftritte. Die Firmlinge hatten Gläser mit christlichen Motiven verziert. Diese mit in der Osternacht geweihtem Wasser befüllten Gläser konnten die Gottesdienstbesucher an Ostern gegen eine Spende mitnehmen. Im Bild: Yannick Pauly, Eleonora Gette, Kevin Gette (Firmlinge), Hans-Josef Wagner, Lydia Simon (Katecheten) sowie Davit Metreveli (Assistenzarzt Pädiatrie) und Henning Leidinger alias Clown Lolek. Foto: C. Weiland