Kirche : Weihbischof auf Firmreise durchs Dekanat Bernkastel

Bernkastel-Kues Der Trierer Weihbischof Franz Josef Gebert wird in den kommenden Wochen im Dekanat Bernkastel mehr als 200 Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden. Folgende Termine sind unter den bekannten Corona-Schutzauflagen für Gottesdienste geplant:

Samstag, 1. Mai, um 15 Uhr und um 17.30 Uhr in St. Lambertus, Maring-Noviand; Sonntag, 2. Mai, um 9.30 Uhr in St. Clemens, Trittenheim, und um 11 Uhr in St. Martin, Nieder­emmel; Samstag, 8. Mai, um 11 Uhr und um 17.30 Uhr in St. Anna, Morbach; Sonntag, 9. Mai, um 9.30 in Maria Himmelfahrt, Neumagen-Dhron sowie um 11 Uhr in St. Martin, Niederemmel; Samstag, 22. Mai, um 16 Uhr und um 18.30 Uhr in St. Andreas, Longkamp; Freitag, 11. Juni, um 18.30 Uhr in St. Briktius, Bernkastel-Kues; Sonntag, 13. Juni, um 14.30 Uhr und um 17 Uhr in St. Simon und Juda, Graach.