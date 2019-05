Jugend : Firmlinge zeigen ein Herz für Afrika

Laufeld Der Laufelder Jonas Weinand begeisterte rund 60 Interessierte im „Säälchen“ seines Heimatortes. Er nahm sie „in seinem Bus“, wie er sagte, mit durch Ruanda.

Weinand war im vergangenen Jahr mit einer Gruppe von Studenten der Uni Koblenz-Landau auf einer Studienreise der Evangelischen Studierenden Gemeinde (ESG) im Partnerland von Rheinland-Pfalz. Weinand: „Hier haben wir Eugénie, eine ruandische Menschenrechtlerin, kennengelernt, die sich ehrenamtlich für Kinder von inhaftierten Müttern im Gefängnis von Gitarama, der zweitgrößten Stadt Ruandas, einsetzt.“ Ihr Ziel ist es, für diese Kinder einen Kindergarten außerhalb der Gefängnismauern zu errichten. Hier sollen sie zusammen mit ihren Altersgenossen von außerhalb aufwachsen können. Die Kinder leben nahezu den ganzen Tag hinter Gefängnismauern. Sie können maximal einmal täglich für kurze Zeit vor die Eingangspforte, wo sie nur einen Blick auf eine Straße haben. Für Jonas Weinand und sein Studententeam war nach den Eindrücken ihrer Ruanda-Exkursion klar: „Hier möchten wir helfen!“. Zurück an der Uni entwickelten sie unter dem Projektnamen „Eugénies Dream Ruanda“ einen Internetauftritt und verschiedene Veranstaltungen, um Eugénies Arbeit zu unterstützen. Als Kooperationspartner schlossen sie sich dem Verein Vision „Afrika e.V.“ an, um dessen bestehende Vereinsstruktur zu nutzen. Firmling Leon Jungels hatte die Idee für die Veranstaltung. „Ich hatte von Jonas Engagement in Ruanda gehört und mich auch auf seiner Internetseite darüber informiert. Als es dann bei uns Firmlingen um das in der Vorbereitung verpflichtende Projekt ging, war unsere Gruppe einstimmig dafür, mit dieser Veranstaltung Jonas zu unterstützen.“ Gemeinsam mit ihm wurde ein Flyer entwickelt. Der wurde in allen Haushalten verteilt, es wurden Spendenboxen aufgestellt und die Gäste bewirtet.