Gastronomie : Fisch und Wein am Moselufer

Mit leckeren Fischbrötchen die Gäste an die Mosel locken: Das ist die Idee, die hinter dem neuen Fischstand in Zeltingen-Rachtig steckt, der bis Oktober täglich geöffnet sein soll. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zeltingen In Zeltingen-Rachtig gibt es ab Freitag ein neues gastronomisches Angebot.

Mit einem Fischbrötchen in der Hand das wunderschöne Moselufer genießen: Diese Möglichkeit besteht ab Freitag, 3. Juli, in Zeltingen-Rachtig. Dort wird es einen Fischstand mit frischem Fisch aus der Nordsee geben. Auch für Weinliebhaber gibt es ein Angebot. Ein zusätzlicher Weinstand versorgt die Gäste mit edlen Tropfen von Winzern aus Zeltingen-Rachtig. Ortsbürgermeisterin Bianca Waters: „Durch Corona wurde den Schaustellern jegliche Grundlage entzogen, da es zurzeit keine Märkte gibt. Wir bekamen mehrere Anfragen, und der Fischstand wurde uns dann auch empfohlen.“

Der Stand sei auch schon in der Gegend bekannt durch beispielsweise den Morbacher Markt. Liebhaber von Nordseespezialitäten sollen nun auch täglich von 11 bis 20 Uhr bis in den Oktober hinein schlemmen können, sagt die Ortsbürgermeisterin. Am Weinstand sind auch Weinproben geplant.

Wie die Ortsbürgermeisterin verrät, hat das Angebot auch Kritiker: „Gewerbetreibende aus dem Ort befürchten, dass ihnen die Kunden weggenommen werden.“