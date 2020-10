Umwelt : Fischaufstieg für Kinderbeuren geplant

Wittlich In seiner nächsten Sitzung am Montag, 26. Oktober (15 Uhr, Kreishaus Wittlich), wird der Kreisausschuss des Landkreises Bernkastel-Wittlich unter anderem über den Neubau eines Fischaufstiegs an der Wehranlage Kinderbeuren sprechen.

Im Jahr 2000 ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), die im Jahre 2000 in Kraft getreten. Sie fordert einen guten ökologischen Zustand aller Gewässer, der bis bis zum Jahr 2027 herbeizuführen sei. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Trier (SGD Nord) als zuständige Behörde für den Bereich des Bearbeitungsgebietes Mosel-Saar hat dafür ein Maßnahmenprogramm und einen Bewirtschaftungsplan erarbeitet. Dabei wurde die Alf, die durch Kinderbeuren fließt, als Schwerpunktgewässer eingestuft. Ursache sind viele Wehre, Abstürze und sonstigen Querbauwerke, die für Wasserlebewesen nicht passierbar sind. 2015 wurde daraufhin mit

Zustimmung der Ortsgemeinde Bausendorf das Wehr „Wächtersmühle“ im Bereich Bausendorf- Olkenbach in eine Raue Rampe mit Fischaufstieg umgebaut. Weitere Wehre der Alf sollen nun folgen. Nach Gesprächen mit den betroffenen Ortsgemeinden Kinderbeuern und Bengel

sowie deren Zustimmung wurde nun der Umbau des Wehres Kinderbeuern (zwischen Kinderbeuern und

Bengel) abgestimmt.