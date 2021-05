Tourismus : Mit Fisch und Pommes – Corona-Auszeit am Rachtiger Moselufer

Hanna, Achim und Klaudia Morsch aus Burg an der Mosel genießen den Backfisch mit Pommes am Rachtiger Moselufer – allerdings nur auf einer Bank ohne Tisch. Foto: TV/Holger Teusch

Zeltingen-Rachtig Der Fischstand am Moselufer von Rachtig ist beliebt, obwohl es Backfisch und Pommes nur zum Mitnehmen gibt. Der Weinstand hatte am Samstag noch geschlossen.

Es ist ruhig an diesem Samstagnachmittag an der Mosel. Wenige Autos auf den Straßen, kein Dröhnen von Motorrädern übertönt das Vogelgezwitscher. Corona lässt grüßen. Nur am Moselufer von Rachtig steht in etwa ein halbes Dutzend Autos und ein paar Fahrräder sind angelehnt. Weit verstreut sitzen auf den Bänken kleine Gruppen von zwei, drei Leuten bei einem frühen Abendessen. Der Bratfischstand der Schaustellerfamilie Wilken lockt an diesem noch etwas frischen Tag einige Besucher an.