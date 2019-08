Sport : Fitness für Männer ab 45 Jahren

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich bietet Fitness für Männer ab 45 Jahren an. Der Kurs startet am Dienstag, 20. August, von 19.30 bis 21 Uhr in der Sporthalle der Georg-Meistermann Grundschule in Wittlich. Die Gebühr für 16 Einheiten betragen 54 Euro.

