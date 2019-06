Bunter Hingucker : Flamingo schmückt Platz in Morbach

Flamingo schmückt Platz Pont-Sur-Yonne Morbach Ein in diesen Breitengraden seltener Vogel hat sich nach Morbach verirrt. Seit wenigen Tagen schmückt ein überdimensionaler Flamingo das Blumenbeet vor dem Platz Pont-sur-Yonne neben der Kirche. Schon mehrfach hatten Mitarbeiter des Bauhofs für außergewöhnliche Dekorationen an dieser Stelle gesorgt, wie im Vorjahr eine mit Schmetterlingen übersäte Shilouette einer Frau. Der Flamingo ist zwar nicht unbedingt ein hunsrücktypischer Vogel. Doch ein Hingucker ist er in der Morbacher Ortsmitte allemal. Foto: Christoph Strouvelle