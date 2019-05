Flohmarkt : Trödelmarkt am Moselufer

Zeltingen-Rachtig (red) Ein Floh- und Trödelmarkt findet von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, am Moselufer in Zeltingen-Rachtig statt. Angeboten wird eine große Auswahl an gebrauchten Dingen und Antiquitäten.

