(red) In der Veranstaltungsreihe „Lebendige Moselweinberge“ wird am Mittwoch, 10. April, von 10 bis 17 Uhr der FotoWorkshop Flora und Fauna in der Gartenstraße 18 in Bernkastel-Kues angeboten. Die Teilnehmer lernen die Faszination der heimischen Flora und Fauna effektvoll mit der Fotokamera abzubilden.