Hermeskeiler Stadtwoche Zwischenbilanz in Hermeskeil: Wie die Stadtwoche bislang gelaufen ist und welches Versprechen die Bürgermeisterin abgibt

Hermeskeil · Seit einer Woche wird in Hermeskeil die Stadtwoche gefeiert. Am Mittwochabend war gab es einen Heimatabend und die Festplatzwette. Der Volksfreund hat das Fest besucht und mit Menschen gesprochen über das, was bisher war und was noch zu erwarten ist. Stadtbürgermeisterin Lena Weber gibt ein Versprechen ab.

19.07.2024 , 15:14 Uhr

Alle Aktiven des lustigen Schlagabtauschs Kirche gegen Politik: (vlnr) Pfarrer Christian Heinz, der neugewählte Stadtbürgermeister Christoph König (BfB), die Messdienerinnen Anna Düpre, Lena Düpre, Catalina Ritter und Madita Eiden, der neugewählte VG-Bürgermeister Stefan Ding (CDU) und Lena Weber (SPD) die Noch-Stadtbürgermeisterin. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes