Planungen für Flüchtlingsheim bei Bernkastel Flüchtlingsheim: Longkamper Gemeinderat verweigert Einvernehmen

Viele Longkamper Bürger kritisierten den Plan, im leerstehenden Hotel Longkamper Hof bis zu 70 Flüchtlinge unterzubringen. Das Hotel steht schon seit langem leer und wurde nun von einer Investorengruppe gekauft, die es an die Kreisverwaltung vermieten will. Da der Wohnungsmarkt im Landkreis momentan überlastet ist, sucht die Verwaltung händeringend nach Möglichkeiten, um den Flüchtlingen Wohnraum zu bieten, die die Erstaufnahmeeinrichtungen (AfAs) nach und nach an die Kommunen weitergeben. In den AfAs werden die Flüchtlinge solange untergebracht und versorgt, bis sie einen ersten festen Wohnsitz erhalten können. Und die AfAs sind mittlerweile auch überlastet, da die Verweildauer der Flüchtlinge in den AfAs immer mehr steigt.