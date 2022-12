Kreis Bernkastel-Wittlich : Flüchtlinge auf dem Kueser Plateau: Das Frühjahr abwarten

Bernkastel-Kues Nach der kontroversen Diskussion über eine Flüchtlingsunterkunft auf dem Kueser Plateau zeigt sich jetzt Entspannung: Eine weitere Anlage auf dem Hahn soll Bernkastel-Kues entlasten. Die Politiker vor Ort bleiben indes skeptisch.

Am Flughafen Hahn sollen Flüchtlinge untergebracht werden

Zu Beginn der Woche meldete das Land, dass in der Nähe, am Flughafen Hahn, eine weitere Außenstelle einer bestehenden AfA – in diesem Fall Kusel – eingerichtet werden soll. Dort könnten bis zu 600 Menschen unterkommen. Damit soll die Situation entspannt werden. Bis Ende November wurden im Land Rheinland-Pfalz rund 54.000 Flüchtlinge gemeldet, womit der Wert von 2015 überschritten wurde.

Wie schätzen die Politiker in Bernkastel-Kues die neue Situation ein? „Ich hatte schon am Dienstagabend die Info vom Staatssekretär erhalten. Wir wurden informiert, dass am Flughafen Hahn eine Dependance der AfA Kusel eingerichtet wird“, sagt Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Dass die Außenstelle der AfA Hermeskeil auf dem Kueser Plateau am 30. April 2023 geschlossen werden soll, habe ohnehin von Beginn an fest gestanden, so Wächter.