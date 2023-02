Migration : Bernkastel-Wittlich: Wohnraum für Flüchtlinge wird knapp

Derzeit Puffer für wohnungssuchende Flüchtlinge: das Familienhotel in Horath. Foto: ARrhiv Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Wittlich Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, steigt. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich wird der Wohnraum knapp. Vermieter können freie Wohnungen in den Rathäusern melden.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung fordert von den Kommunen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Die Zahl der Asylsuchenden, die pro Woche nach Rheinland-Pfalz kommen, hat sich erhöht. Sie werden nach einem Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung (Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende – AfA) nach und nach auf Wohnraum in den Kommunen verteilt.

Während Ende 2020 noch 150 Menschen in Rheinland-Pfalz pro Woche untergebracht werden mussten, sind es inzwischen 240. Die Tendenz ist steigend, denn im Laufe des ersten Quartals soll die Zahl auf 400 ansteigen.

Flüchtlinge : „Eine sehr ruhige Einsatzlage“ – So ist die Situation rund um die AfA in Bernkastel-Kues

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es seit November 2022 eine solche AfA auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues, die eine Außenstelle der AfA Hermeskeil ist und bis Ende März befristet ist (wir berichteten mehrfach). Die dort angekommenen Flüchtlinge werden nach der Erstaufnahme, wozu auch Registrierung und weitere Behördengänge zählen, auf die Bundesländer nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ verteilt. Die Länder verteilen ihren Anteil dann auf die Kommunen (Landkreise und kreisfreie Städte). Diese wiederum verteilen dann auf die Verbandsgemeinden, Kreisstädte und Einheitsgemeinden.

Bernkastel-Wittlich: Acht Flüchtlinge pro Woche

Wie die Kreisverwaltung in Wittlich auf TV-Anfrage mitteilt, werden dem Landkreis derzeit wöchentlich etwa acht Flüchtlinge zugewiesen. Diese verbindliche Zusage gelte für das erste Quartal 2023. Im zweiten Quartal werde sich die Zahl der wöchentlichen Zugänge in etwa verdoppeln.

Und wo werden die Flüchtlinge untergebracht? Kreissprecherin Stefanie Rodermund: „Grundsätzlich werden die geflüchteten Menschen in Wohnungen, die sich in privatem Besitz befinden und von den Kommunen angemietet werden, untergebracht. Hier ergeht auch gleichzeitig die Bitte an die Bürger und Bürgerinnen, die eventuell noch über freien Wohnraum verfügen, der vermietet werden kann, diesen bei der für sie zuständigen Verwaltung anzumelden.“ Für die Verteilung der Flüchtlinge auf den Wohnraum und die Besorgung des notwendigen Wohnraums sind die Verbandsgemeinden, die Gemeinde Morbach und die Stadt Wittlich zuständig.