Weitere Infos am Samstag : Nach Rätselraten um Flüchtlingsunterkunft in Bernkastel-Kues: Diese Details sind bisher bekannt

Bernkastel-Kues Politiker und Bürger fühlten sich bei der Inbetriebnahme der Aufnahmestelle für Flüchtlinge auf dem Kueser Plateau nicht ausreichend informiert. Erste Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es nun aus dem zuständigen Ministerium in Mainz.

Dass im Hotel Moselpark eines Tages Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, war zwar in Bernkastel-Kues seit längerem bekannt, aber über die Details der Inbetriebnahme, die am 15. November erfolgen soll, fühlten sich viele Bürger und Politiker vom Land nur mangelhaft informiert. Das heizte die Gerüchteküche an: Von bis zu 1500 Flüchtlingen war noch zu Wochenbeginn die Rede, die in dem sensiblen Gebiet mit seiner Kurklinik, Behindertenwerkstätten und einer Wohnsiedlung untergebracht werden sollen.