Ukraine : Wohnraum und Matratzen gesucht – so ist die Lage der Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Vor allem Frauen und Kinder sind aus der Ukraine geflüchtet. Für sie werden in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach Wohnungen gesucht, aber auch Matratzen und Einrichtungsgegenstände. Foto: dpa/Stefan Puchner

Traben-Trarbach Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in die Region. In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach helfen viele Ehrenamtliche mit, diesen Menschen das Ankommen zu erleichtern. Aber es fehlt an vielem, nicht nur an Wohnraum.