Asylsuchende: Notquartiere auch auf dem Land Fußballtraining für Geflüchtete? - Leerstehendes Hotel in Longkamp wird zum Notquartier

Wie schon im Januar dieses Jahres prognostiziert, als sich abzeichnete, dass nordafrikanische Staaten wie etwa Tunesien in eine massive Wirtschaftskrise geraten steigt nun die Zahl der Asylsuchenden auch in Deutschland. Waren es im August noch rund 350 Flüchtlinge, die pro Woche in Rheinland-Pfalz ankamen, hat sich diese Zahl inzwischen verdoppelt. Nachdem sie in Erstaufnahmeeinrichtungen versorgt werden, folgt die Verteilung auf die Kommunen im Land, die nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel festgelegt ist. Das bedeutet, dass die Flüchtlinge möglichst gleichmäßig auf alle Kommunen verteilt werden.