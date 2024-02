Asylpolitik Longkamper bleiben beim Nein zum Flüchtlingsheim

Auch in der zweiten Runde verweigert der Longkamper Gemeinderat die Genehmigung, das leer stehende Hotel Longkamper Hof in ein Wohngebäude umzubauen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat das Gremium bereits zum zweiten Mal das Einvernehmen zu dem Bauantrag verweigert, wie Ortsbürgermeister Horst Gorges dem TV berichtet. In dem Hotel soll ein Wohnheim für Flüchtlinge errichtet werden. Bis zu 70 Menschen könnten dort in einer Sammelunterkunft unterkommen.