Landrat stellt sich Fragen der Bürger Info-Veranstaltung zur Unterbringung von Flüchtlingen eskaliert in Longkamp

Longkamp · Über den geplanten Umbau eines Hotels in Longkamp in eine Flüchtlingsunterkunft hat der Landrat in einer Bürgerveranstaltung informiert. Mehr als 200 Interessierte waren gekommen, die Wogen schlugen hoch. Viele Ängste sind im Spiel.

04.01.2024 , 14:30 Uhr

Bürgermeister Horst Gorges verliest seine Stellungnahme. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Es war die Veranstaltung, auf die viele Longkamper gewartet haben: Für Mittwochabend hatten Landrat Gregor Eibes, Verbandsgemeindebürgermeister Leo Wächter und der Longkamper Ortsbürgermeister Horst Gorges die Bevölkerung eingeladen, um über die geplante Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Hotel Longkamper Hof zu informieren. Im Vorfeld war das Thema bereits hitzig in den sozialen Netzwerken diskutiert worden. Viele Bürger äußerten Bedenken.