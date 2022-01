Weinwirtschaft : Drohnen helfen Winzern im Weinberg

Drohnen sollen Winzern künftig die Arbeit im Weinberg erleichtern. Drei Betriebe testen den Einsatz bereits in diesem Jahr. Foto: Thomas Frey

Bernkastel-Kues Werden Drohnen bald Spritzhubschrauber ablösen? So weit ist zwar noch nicht, aber ab diesem Jahr werden die ersten Fluggeräte in Weinbergen an der Mosel eingesetzt. Verläuft diese Einstiegsphase erfolgreich, steht dem Siegeszug der neuen Technik wohl nichts mehr im Wege.