Lautzenhausen : Nach dem Aus in Frankfurt: Ryanair steht offenbar zum Flughafen Hahn

Lautzenhausen Der Sommerflugplan der irischen Fluggesellschaft könnte schon vieles verraten. Doch wie geht es - abgesehen von den Fragen nach Ryanair - überhaupt mit dem finanziell angeschlagenen Hunsrück-Flughafen weiter?

Die Frist ist abgelaufen. Bis Mittwoch, 12 Uhr, konnten Kaufinteressenten für den Flughafen Hahn Konzepte abgeben, was sie mit dem Flughafen vorhaben. Im Oktober vergangenen Jahres meldete der Flughafen Hahn Insolvenz an.

Ryanair hat Verbindungen am Flughafen Hahn mit dem Sommerflugplan aufgestockt

Von den Plänen eines neuen Investors wird es abhängen, ob Platzhirsch Ryanair weiter vom Hunsrück aus starten wird. Der Deutschland-Sprecher der Airline äußerte sich kürzlich zurückhaltend, was das künftige Angebot auf dem Hahn angeht. Man müsse abwarten, wie die Insolvenz verläuft, sagt er der Deutschen Presseagentur. Eine Anfrage unserer Redaktion zu möglichen Plänen auf dem Hunsrück-Flughafen ließ Ryanair bislang unbeantwortet. Schaut man sich allerdings den bereits buchbaren Sommerflugplan von Ryanair für den Hahn an, fällt auf, dass die Zahl der Flugziele wieder deutlich erhöht ist. So werden wieder Flüge nach London, Dublin, Alicante, Barcelona oder Bergamo angeboten – allesamt Ziele, die Ryanair bislang vom nahe gelegenen Frankfurter Flughafen anfliegt. Bekanntlich will die Airline ihre Basis dort im April schließen. Offenbar ist geplant, dass ein Teil der Flüge von Frankfurt zum Hahn verlegen will. Ist das etwa bereits ein Fingerzeig darauf, dass es weiterhin Flugverkehr im Hunsrück geben wird? Hat Ryanair womöglich schon mit einem möglichen Käufer des Flughafens verhandelt und sich dazu bekannt, weiter von dort zu starten?