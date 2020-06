Kommunalpolitik : Ortsgemeinderat Maring-Noviand: Flurbereinigung und Gewerbegebiet

Maring-Noviand Der Gemeinderat von Maring-Noviand spricht am Dienstag, 30. Juni, über die geplanten Vorhaben im Zusammenhang mit der Flurbereinigung „Sonnenuhr Maring“ durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum.

Informiert werden die Mandatsträger auch über das interkommunale Gewerbegebiet der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in Maring-Noviand. Auf der Tagesordnung stehen zudem Bausachen und Infos über einen Nachtragshaushalt. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Schulturnhalle in Maring-Noviand.