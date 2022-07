Katastrophenschutz : Sirenen, Warngeräte, Stromerzeuger: VG Wittlich-Land rüstet auf

Wittlich-Land Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat Orte in der VG Wittlich-Land hart getroffen. Verwaltung und Wehren wollen ähnliche Zerstörungen verhindern.

Anhänger-Kits, Sirenen, Aggregate: Die VG Wittlich-Land rüstet sich nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 gegen erneute Hochwasserschäden in diesem Ausmaß. Unter anderem gehören zur Vorsorge Starkregenvorsorgekonzepte, die bereits in 21 Gemeinden der VG beschlossen sind. Ein weiterer Punkt ist die Teilnahme der VG Wittlich-Land an der überörtlichen Hochwasserpartnerschaft „Westliche Mittelmoselzuflüsse“. Sie vereint die Kommunen im Einzugsgebiet von Salm, Lieser, Alf, Ueßbach und Elzbach und bietet die Möglichkeit, sich in einer Partnerschaft zu organisieren, um sich gemeinsam besser auf diese Naturgefahren vorzubereiten. Zudem soll durch das „Salmprojekt“ der Gewässerkorridor inklusive der Nebenflüsse betrachtet werden, in Zusammenarbeit mit den Forstrevieren sollen im Bereich von Gewässern dritter Ordnung Verkehrssicherheitsprüfungen und –maßnahmen an Gehölzen veranlasst werden, der Wasserabfluss an Brücken und Durchlässen soll überprüft sowie Rückhalteanlagen optimiert werden. Renaturierungs- und Rückhalteprojekte an Gewässern III. Ordnung sollen innerhalb der Verbandsgemeinde mit der Wasserwirtschaft abgestimmt werden, Rückhaltemöglichkeiten zur Hochwasservorsorge in Waldflächen geschaffen werden.