Rivenich : Flutlichtanlage soll geprüft werden

Rivenich Der Gemeinderat von Rivenich trifft sich am Dienstag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Bürgerhalle zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Rivenich. Unter anderem geht es um Information des Bürgermeisters über aktuelle Themen der Verbandsgemeinde, den Forstwirtschaftsplan 2020, die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2020, die Überprüfung auf Standfestigkeit der Flutlichtmasten auf dem Sportplatz, die Interessensbekundung zur Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich und den .Erlass einer Benutzungsordnung für das Bürgerhaus und das Weinmuseum (Altes Kelterhaus).