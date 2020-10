Tourismus : Top Kurort: Auszeichnung für Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Die Redaktion Focus Gesundheit hat Bernkastel-Kues auf die Kurort-Liste 2021 gesetzt. Mit dem Kueser Plateau verfügt die Stadt über einen heilklimatischen Kurort. Das Prädikat heilklimatisch sagt aus, dass das Ortsklima eine nachgewiesene spezifische therapeutische Wirkung hat.

In die Beurteilung von Focus Gesundheit sind neben der medizinischen Kompetenz auch das Gästemanagement und das Freizeitangebot eingeflossen. Für kulturelle Angebote ist die Kultur und Kur GmbH mit ihrem Geschäftsführer Jörg Lautwein verantwortlich: „Die Auszeichnung als Top Kurort bestätigt uns natürlich auch in unserer Arbeit. Auch in Zeiten von Corona versuchen wir im Rahmen der Beschränkungen Konzerte, Ausflüge oder Workshops für die Kurgäste anzubieten.“