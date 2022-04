Salmtal : Fördergeld für Salmtalstadion

Salmtal Land und Landkreis fördern die Sanierung des Salmtalstadions. Entsprechende Förderbescheide wurden überreicht. Damit fließt also auch Steuergeld aus der Kasse des Landes sowie des Landkreises in die Finanzierung mit ein. Entsprechend der Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten für die Sanierung an der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde voraussichtlich eine Million Euro.