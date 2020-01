Kommunalpolitik : Fördermöglichkeit für kleine Projekte

Morbach/Thalfang/Simmern Mit einem neuen Förderansatz bietet die Leader-Aktionsgruppe (LAG) Hunsrück kleinen Projekten vereinfachte Fördermöglichkeiten. Vorhaben mit Gesamtkosten von maximal 20 000 Euro können Zuschüsse erhalten.

Dafür stehen von nun an Mittel des Bundes zur Verfügung.

Gefördert werden Investitionen in ländliche Gemeinden, in Planungen und Entwicklungskonzepte, kleine Infrastruktureinrichtungen zur Erschließung der touristischen Entwicklungspotenziale, Kleinstunternehmen der Grundversorgung, Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen und verschiedenste Maßnahmen zur Dorfentwicklung. In einem vereinfachten Verfahren können öffentliche wie auch private Antragsteller Zuschüsse erhalten.