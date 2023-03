Besserer Abschluss Bekommt die Burg-Landshut-Förderschule ein zehntes Schuljahr?

Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen ermöglichen oft nur den Abschluss des neunten Schuljahres. So auch in Bernkastel-Kues an der Burg-Landshut-Schule. In Zukunft sollen dort begabte Schüler auch das zehnte Schuljahr absolvieren können. Dafür hat der Kreisausschuss einen entsprechenden Beschluss befürwortet, der dann in den Kreistag zur Abstimmung kommt.