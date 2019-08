Mitgliederversammlung : Förderung mit vielen Facetten in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Mit einer positiven Bilanz für 2018 und vielen weiteren Vorhaben beschäftigte sich der „Förderverein für Ehrenamt und Kultur der VG Traben-Trarbach“ in seiner jüngsten Mitgliederversammlung.

Für 2019 beschlossen die Mitglieder den Haushaltsplan und besprachen die weiteren Projekte. Neben dem „Runden Tisch Mundart“ findet auch eine Moselfränkische Mundart-Weinprobe am 16. November im Hotel „Zur Post“ in Burg statt. Neu im Programm ist eine „VGTT-Best of-Kappensitzung“ am 15. November in der Mittelmoselhalle in Kröv. Für 2020 sind ein Abendseminar am 3. März (Thema „Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung“ und ein „Mundart-Konzert“, am 13. Juni im Sängerheim in Burg geplant.