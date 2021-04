Wein : Für die neue Mosella geht ein Kindheitstraum in Erfüllung

Für die neue Mosella geht ein Kindheitstraum in Erfüllung

Bernkastel-Kues Der Stadtrat von Bernkatel-Kues hat die neue Weinkönigin gewählt: Kira Wüsten wird als „Mosella“ die Stadt in Sachen Wein vertreten.

Die Wahl war eigentlich nur noch eine Formsache, denn ihre einzige Konkurrentin hatte ihre Bewerbung kurzfristig zurückgezogen. Und so wählte der Stadtrat Bernkastel-Kues Kira Wüsten zur neuen Weinkönigin der Stadt. Sie ist damit Nachfolgerin von Kirsten I.. Für Kira Wüsten hat sich damit ein Lebenstraum erfüllt.

„Ich wollte schon als Kind Weinkönigin werden und habe auch immer bei den Moselblümchen mitgemacht,“ sagt sie im Gespräch mit dem TV. Das „Moselblümchentreffen“ ist ein fester Bestandteil des Weinfestes der Mittelmosel, das immer im Spätsommer in Bernkastel-Kues stattfindet. Dazu kleiden sich Einwohner der Moselstadt in einem fest vorgegebenen, traditionellen Winzer-Kostüm, das sie selbst nähen müssen und versammeln sich auf dem Marktplatz.

Wie es sein wird, unter Corona-Bedingungen das Amt der Weinkönigin anzutreten? „Das ist jetzt unter Corona-Bedingungen schon eine andere Zeit. Deshalb habe ich auch einen Bewerbungsfilm gedreht und ich will versuchen, in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook und Youtube möglichst präsent zu sein,“ sagt sie. Darum wird es auch im ersten Weinköniginnen-Seminar gehen, das sie besuchen wird. „Es ist wichtig, auch in der Pandemie präsent zu sein. Ich bin da offen für alles. Auch kleine Feste müssen ja nichts schlechtes sein, wenn noch keine Massenveranstaltungen möglich sind,“ findet Wüsten.