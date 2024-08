Schäden nach Sturm Warum im Morbacher Wald derzeit mit schwerem Gerät gearbeitet wird

Dass Waldarbeiten oft mit schwerem Gerät vorgenommen werden müssen, ist jedem klar, der sich damit bereits beschäftigt hat. Tonnenschwere Baumstämme müssen aus dem Forstbereichen an die Wege gezogen, gerückt, transportiert werden – was oft Spuren hinterlässt. Doch wenn das so tiefe Furchen hervorruft wie derzeit an der Ecke des Hinüberwegs vom Morbacher Ortelsbruch in Richtung Erbeskopf, wo dieser asphaltierte Forstweg auf die B269 trifft, das ist dem Leser Manfred Powalka aus Morbach-Wenigerath doch zu viel.