Forst : Holzpolter statt Bombenpaletten

Hinzerath Wohin mit dem vielen Fichtenholz, das derzeit keine Abnehmer findet? Das Forstamt Idarwald geht an der ehemaligen Bahnstation Zolleiche bei Hinzerath neue Wege.

„Diese stehen aber heute nicht mehr ohne weiteres und überall und schon gar nicht in der ausreichenden Größe zur Verfügung“, erklärt der Forstmann weiter. Deshalb beginnen die Arbeiter des Forstamts Idarwald damit, am ehemaligen Verladebahnhof Zolleiche bei Hinzerath die Holzstämme in Folie einzupacken. Gleise und Bahnsteige waren dort im Kalten Krieg verlegt worden, um den US-Streitkräften das Verladen von Bomben aus den umliegenden Munitionslagern auf Züge zu ermöglichen.

Das Lagern in Folie sei die einzige Alternative zur Nasslagerhaltung, die eine mehrjährige Qualitätserhaltung möglich macht, sagt Womelsdorf. Zu diesem Zweck wird an der Bahnstation „frisches, starkes und somit das wertvollste Fichtensägeholz“ in Fünf-Meter-Längen angefahren und in Mengen von je rund 300 Festmetern gepoltert und luftdicht in Folien verpackt.