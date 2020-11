Sitzung : Forstwirtschaft und Entsorgung

Altrich In der nächsten Sitzung des Gemeinderates Altrich am Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr im Mehrzweckbereich der Altreiahalle geht es um den Forstwirtschaftsplan 2021, Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2021, die Mängelbeseitigung in der Kindertagesstätte, die Entsorgung von Abfällen der gemeindeeigenen Liegenschaften sowie das Aufstellen eines Containers zur Entsorgung von Biogut.